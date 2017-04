Lista de nominados a los Premios MTV MIAW 2017

(GH)

El próximo 3 de junio se llevarán a cabo los Premios MIAW 2017 en el Palacio de los Deportes de CDMX, los cuales serán transmitidos el domingo 4 de junio por el canal de MTV y MTV Play.



Lo más importante de estos premios es que son los usuarios quienes deciden quién gana por lo que presentan las siguientes formas de votar:



A través de miaw.mtvla.com podrás votar hasta que no puedas más

A través de Twitter usando el hashtag #PremiosMTVMIAW más el hashtag de tu favorito. Cada hashtag contará como un voto.



Y por primera vez, también podrás votar a través de Facebook con los posteos especiales que publicarán. Cada reacción, share o comentario cuenta como un voto para el nominado.





Estos son los nominados:



ÍCONO MIAW DEL AÑO

•Juanpa Zurita - #MTVICONZURITA

•Luisito Comunica - #MTVICONCOMUNICA

•Chumel Torres - #MTVICONTORRES

•Yosstop - #MTVICONYOSSTOP

•Los Polinesios - #MTVICONPOLINESIOS

•Mario Ruiz - #MTVICONRUIZ

•Fernanfloo - #MTVICONFERNANFLOO

•Lucas Castel - #MTVICONCASTEL



ADICCIÓN DEL AÑO

•Stories de Instagram - #MTVADICCIONSTORIES

•Snapchat - #MTVADICCIONSNAP

•Pokémon Go - #MTVADICCIONPOKEGO

•Super Mario Run - #MTVADICCIONMARIORUN

•Musical.ly - #MTVADICCIONMUSICALLY

•Clash - #MTVADICCIONCLASHR

•Facebook - #MTVADICCIONFBLIVE



BOMBA VIRAL

•Los 15 de Ruby - #MTVBOMBA15RUBY

•Flip Bottle Challenge - #MTVBOMBAFLIPBOTTLE

•"Salt Bae" Nusret Gökçe - #MTVBOMBASALTBAE

•Niños Photobomber en BBC - #MTVBOMBABBCLIVE

•Pedrito Sola Baila - #MTVBOMBAPEDSOLA

•Mannequin Challenge - #MTVBOMBAMANNEQUIN

•Pasito Perrón - #MTVBOMBAPERRON

•Lady Wuuu - #MTVBOMBALADYWUUU



RIDÍCULO DEL AÑO

•La La Land y el Oscar - #MTVRIDICULOLALALAND

•Dvicio y el Grammy de Juanga - #MTVRIDICULOGRAMMY

•Luna Bella se retracta - #MTVRIDICULOLUNA

•Mariah Carey en Año Nuevo - #MTVRIDICULOCAREY

•El Playback de Justin Bieber en México - #MTVRIDICULOJUSTINB

•Kanye West y su encuentro con Trump - #MTVRIDICULOKANYE



SUPERCOLAB

•Caeli ft. YosStop - #MTVSUPERCAEYOSS

•Lele Pons, Juanpa Zurita y Anwar Jibawi - #MTVSUPERPONSZURJIB

•Escorpión Dorado ft. Karla Souza - #MTVSUPERDORSOU

•Daiana Hernández ft. Los Polinesios - #MTVSUPERDAIPOLI

•Berth Oh ft. Luisito Comunica - #MTVSUPERBERTHCOMUN

•Juanpa Zurita ft. Julián Serrano y Mario Ruiz - #MTVSUPERZURSERRUIZ

•Alejo Igoa ft. La Divaza y Juan Pablo Jaramillo - #MTVSUPERGODIVAJARA



INSTAGRAMER NIVEL DIOS MÉXICO

•Werevertumorro - #MTVINSTAMXWEREVER

•Mario Bautista - #MTVINSTAMXBAUTISTA

•Danna Paola - #MTVINSTAMXDANNA

•Juanpa Zurita - #MTVINSTAMXZURITA

•DebRyanShow - #MTVINSTAMXDEBRAYAN

•Eiza Gonzalez - #MTVINSTAMXEIZA

•Poncho Herrera - #MTVINSTAMXPONCHO

•Paty Cantú - #MTVINSTAMXCANTU



INSTAGRAMER NIVEL DIOS COLOMBIA

•Sebastián Yatra - #MTVINSTACOLYATRA

•Anlella Sagra - #MTVINSTACOLSAGRA

•Juana Martinez - #MTVINSTACOLJUANA

•Mario Ruiz - #MTVINSTACOLRUIZ

•Maluma - #MTVINSTACOLMALUMA

•Sebastian Villalobos - #MTVINSTACOLVILLALOBOS

•J Balvin - #MTVINSTACOLJBALVIN



INSTAGRAMER NIVEL DIOS ARGENTINA

•Lali - #MTVINSTAARLAIL

•Julián Serrano - #MTVINSTAARSERRANO

•Cande Tinelli - #MTVINSTAARCANDE

•Flor Vigna - #MTVINSTAARVIGNA

•Franco Masini - #MTVINSTAARMASINI

•Lucas Castel - #MTVINSTAARCASTEL

•Charlotte Caniggia - #MTVINSTAARCANIGGIA

•Mica Viciconte - #MTVINSTAARVICICONTE



INSTAGRAMER GLOBAL

•Camila Cabello - #MTVINSTAGLCABELLO

•Cameron Dallas - #MTVINSTAGLDALLAS

•Amanda Cerny - #MTVINSTAGLCERNY

•Martin Garrix - #MTVINSTAGLGARRIX

•Ariana Grande - #MTVINSTAGLARIANA

•Selena Gomez - #MTVINSTAGLSELENA

•Lele Pons - #MTVINSTAGLPONS



STYLER DEL AÑO

•Whathechicc - #MTVSTYLECHICC

•ppmussasc - #MTVSTYLEPPMUSSAS

•Pau Tipsc - #MTVSTYLEPAUTIPS

•Marialec - #MTVSTYLEMARIALE



MEJOR ACTUACIÓN EN UNA APP

•CNCO - #MTVACTAPPCNCO

•J Balvin - #MTVACTAPPBALVIN

•Eiza González - #MTVACTAPPEIZA

•Jimena Sánchez - #MTVACTAPPSANCHEZ

•Sebastián Villalobos - #MTVACTAPPVILLALOBOS

•Caeli - #MTVACTAPPCAELI

•Harold Azuara - #MTVACTAPPAZUARA



PRANKER DE AÑO

•DebRyanShow - #MTVPRANKDEBRAYAN

•Skabeche - #MTVPRANKSKABECHE

•Escorpión Dorado - #MTVPRANKESCORPION

•Pláticas Polinesias - #MTVPRANKPOLINESIAS



CELEBRITY CHALLENGE

•Los Polinesios - #MTVCHALLENGEPOLINESIOS

•Mario Bautista, Caballeros & Amigos - #MTVCHALLENGECABALLEROS

•Enchufe TV - #MTVCHALLENGEENCHUFE

•CD9 - #MTVCHALLENGECD9

•Fernanfloo - #MTVCHALLENGEFERNANFLOO

•Cristiano Ronaldo y Selección Portugal - #MTVCHALLENGERONALDO



PARODIA DEL AÑO

•Werevertumorro "Cuatro Babys" - Parodia Maluma - #MTVPARODIAWEREVER

•Palomitas Flow "Chantaje En 7 Estilos Musicales" - Parodia Shakira - #MTVPARODIAPALOMITAS

•Jonatan Clay "Puro Maquillaje" - Parodia Shakira ft. Maluma - #MTVPARODIACLAY

•Werevertumorro ft. Fichis "Ese Gringo" - Parodia Luis Fonsi - #MTVPARODIAFICHIS



LORDS Y LADIES DEL AÑO

•Lady Wuuu - #MTVLORDSWUUU

•Lady Mars - #MTVLORDSMARS

•Lord Profeta - #MTVLORDSPROFETA

•Lord Laser - #MTVLORDSLASER

•Ladies Perdidas - #MTVLORDSPERDIDAS



LA CARA MÁS FRESCA

•Kika Nieto - #MTVFRESCAKIKA

•Esau Marujoz - #MTVFRESCAESAU

•La Divaza - #MTVFRESCADIVAZA

•Pepe y Teo - #MTVFRESCAPEPE

•Jan Carlo Bautista - #MTVFRESCAJANCARLO

•Giselle Kuri - #MTVFRESCAGISSELLE



MATCH PERFECTO

•Beto Pasillas - #MTVPERFECTOBETO

•DebRyanShow - #MTVPERFECTODEBRAYAN

•Sebastian Villalobos - #MTVPERFECTOVILLALOBOS

•Sebastian Yatra - #MTVPERFECTOYATRA

•Sebastian Arango - #MTVPERFECTOARANGO

•Fede Dosogas - #MTVPERFECTODOSOGAS

•Brandon Peniche - #MTVPERFECTOPENICHE

•Diego Luna - #MTVPERFECTOLUNA



#INSTACRUSH

•Mon Laferte - #MTVCRUSHLAFERTE

•Sofia Reyes - #MTVCRUSHREYES

•Juana Martinez - #MTVCRUSHJUANA

•Mica Suarez - #MTVCRUSHSUAREZ

•Yosstop - #MTVCRUSHYOSSTOP

•Dhazia Wezka - #MTVCRUSHWEZKA

•Esmeralda Pimentel - #MTVCRUSHPIMENTEL



MAMI ACA SHORE

•Mane - #MTVMAMIACAMANE

•Karime - #MTVMAMIACAKARIME

•Danik - #MTVMAMIACADANIK

•Alexya - #MTVMAMIACAALEXYA

•Gaby - #MTVMAMIACAGABY



PAPI ACA SHORE

•Jawi - #MTVPAPIACAJAWI

•Potro - #MTVPAPIACAPOTRO

•Víctor - #MTVPAPIACAVITOR

•Tony - #MTVPAPIACATONY

•Christian - #MTVPAPIACACHRISTIAN



CRACK EN INSTAGRAM

•Leo Messi - #MTVCRACKMESSI

•Neymar Jr - #MTVCRACKNEYMAR

•Canelo Álvarez - #MTVCRACKCANELO

•Mariana Pajón - #MTVCRACKPAJON

•James Rodríguez - #MTVCRACKJAMES

•Checo Pérez - #MTVCRACKCHECO

•Chicharito - #MTVCRACKCHICHARITO



PELI DEL AÑO

•Star Wars: Rogue One - #MTVPELISTARWARS

•La La Land - #MTVPELILALALAND

•Suicide Squad - #MTVPELISQUAD

•Logan - #MTVPELILOGAN

•50 Shades Darker - #MTVPELI50SHADES



SERIE DEL AÑO

•Stranger Things - #MTVSERIESTRANGER

•The Walking Dead - #MTVSERIEWALKINGDEAD

•Legends of Tomorrow - #MTVSERIELOT

•Club de Cuervos 2 - #MTVSERIECUERVOS2

•Vikingos - #MTVSERIEVIKINGOS



MEJOR ARTISTA MÉXICO

•Café Tacvba - #MTVARTMXTACVBA

•Jesse & Joy - #MTVARTMXJESSEJOY

•León Lárregui - #MTVARTMXLARREGUI

•Mon Laferte - #MTVARTMXLAFERTE

•Natalia Lafourcade - #MTVARTMXLAFOURCADE



MEJOR ARTISTA ARGENTINA

•Airbag - #MTVARTARAIRBAG

•Carajo - #MTVARTARCARAJO

•Lali - #MTVARTARLALI

•Turf - #MTVARTARTURF

•Será Panico - #MTVARTARSERAPANICO



MEJOR ARTISTA COLOMBIA

•J Balvin - #MTVARTCOLBALVIN

•Maluma - #MTVARTCOLMALUMA

•Manuel Medrano - #MTVARTCOLMEDRANO

•Piso 21 - #MTVARTCOLPISO21

•Sebastian Yatra - #MTVARTCOLYATRA



COLABORACIÓN DEL AÑO

•Calvin Harris ft. Rihanna - This Is What You Came For - #MTVCOLABRIHANNA

•Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito ft. Justin Bieber - #MTVCOLABDADDY

•J Balvin ft. Pharell Williams – Safari - #MTVCOLABPHARREL

•Major Lazer ft. MØ & Justin Bieber - Cold Water - #MTVCOLABJUSTIN

•Mon Laferte ft. Juanes – Amarrame - #MTVCOLABJUANES

•Shakira & Maluma – Chantaje - #MTVCOLABMALUMA

•The Chainsmokers ft. Halsey - Closer - #MTVCOLABHALSEY

•Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever - #MTVCOLABTAYLORS



BEAT GURU

•Calvin Harris - #MTVGURUCALVIN

•DJ Snake - #MTVGURUDJSNAKE

•Major Lazer - #MTVGURUMAJOR

•Martin Garrix - #MTVGURUGARRIX

•The Chainsmokers - #MTVGURUCHAINSMOKERS

•Zedd - #MTVGURUZEDD

•Alok - #MTVGURUALOK

•Tom & Collins - #MTVGURUTOMCOLLINS



EXPLOSIÓN POP DEL AÑO

•CD9 - #MTVEXPOPCD9

•CNCO - #MTVEXPOPCNCO

•Lali - #MTVEXPOPLALI

•Morat - #MTVEXPOPMORAT

•Piso 21 - #MTVEXPOPPISO21

•Sebastian Yatra - #MTVEXPOPYATRA

•Sofia Reyes - #MTVEXPOPREYES



HIT DEL AÑO

•CNCO – Reggaeton Lento - #MTVHITCNCO

•Enrique Iglesias ft. Wisin - Duele el corazon - #MTVHITENRIQUE

•Jesse & Joy - Dueles - #MTVHITJESSEJOY

•Maluma - El Perdedor - #MTVHITMALUMA

•Morat - Como Te Atreves - #MTVHITMORAT

•Piso 21 - Me Llamas - #MTVHITPISO21

•Sebastian Yatra - Traicionera - #MTVHITYATRA

•Zion & Lennox ft. Balvin - Otra Vez - #MTVHITZION



HIT INTERNACIONAL DEL AÑO

•Bruno Mars - 24K Magic - #MTVHITINTMARS

•DJ Snake ft. Justin Bieber – Let Me Love You - #MTVHITINTSNAKE

•Drake - One Dance - #MTVHITINTDRAKE

•Ed Sheeran - Shape Of You - #MTVHITINTEDSHEERAN

•Lady Gaga - Perfect Illusion - #MTVHITINTLADYGAGA

•Lorde – Green Light - #MTVHITINTLORDE

•The Weeknd ft. Daft Punk - I Feel It Coming - #MTVHITINTWEEKND

•Twenty One Pilots – Heathens - #MTVHITINTTWENTY



Video del año

•Café Tacvba – Futuro - Dir. Diego Tucci y Rubén Albarrán - #MTVVIDEOFUTURO

•Illya Kuryaki & The Valderramas - Los Ángeles - Dir. Oscar Fernández Roho y Juan Pablo González Cabrera - #MTVVIDEOLOSANGELES

•J Balvin – Safari - Dir. Grant Singer - #MTVVIDEOSAFARI

•Lali – Ego - Dir. Juan Ripari - #MTVVIDEOEGO

•Mon Laferte Ft. Juanes – Amárrame - Dir. Gamaliel de Santiago - #MTVVIDEOAMARRAME

•Porter – La China - Dir. Jorge G. Camarena - #MTVVIDEOLACHINA

•Residente – Somos Anormales - Dir. René Pérez Joglar - #MTVVIDEOANORMALES

•Siddhartha – Tarde - Dir. Jorge G. Camarena - #MTVVIDEOTARDE