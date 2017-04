"Mi corazón se rompió": Kendall al ver a Caitlyn Jenner

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La modelo Kendall Jenner confesó cómo se sintió la primera vez que vio a su padre vestido de mujer.



En una entrevista con Harper's Bazaar, la estrella de la pasarela dijo que descubrió la verdad sobre Caitlyn Jenner (antes Bruce Jenner) una madrugada en que bajó por un vaso de agua y vio a su padre vestido de mujer.



"Mi corazón se rompió. Allí estaba ella como realmente era, a las cuatro de la mañana. A esa hora era la única que podía ser ella, antes de que nosotros despertáramos", reveló.



Durante su adolescencia había notado que su padre ocultaba cosas: "Un esmalte de uñas por aquí, unas pelucas por allá. La investigación para saber qué era lo que ocurría duró mucho tiempo".



Y aunque en 2015, cuando el exatleta olímpico anunció que iniciaba su transición, su familia mostró apoyo incondicional; la modelo cuenta que atravesó emociones muy fuertes.



Sobre sus populares hermanas, Kendall Jenner admitió que nunca se ha sentido tan Kardashian.



"A ver, soy una chica y me gusta ser una chica, pero nunca me lo he tomado tan en serio como mis hermanas. Creo que lo he heredado de mi padre. Soy más Jenner que Kardashian".