Jennifer Lopez revela cómo inició romance con Alex Rodríguez

La cantante estadounidense Jennifer Lopez ofreció detalles de cómo inició su romance con el ex beisbolista Alex Rodríguez.



De visita en el show de Ellen DeGeneres, la también actriz se dio tiempo para hablar de su actual relación.



Aunque se conocían desde 2004, apenas surgió el romance. Desde que comenzaron a salir, ya han sido vistos no sólo en Estados Unidos, sino también en República Dominicana.



“Es muy sencillo. Estaba almorzando en algún lugar y lo vi. Pasó por ahí. Luego fui afuera pero por algún motivo sentí la necesidad de tocarle el hombro y decir '¡hola!'”, explicó "J. Lo".



Después de una plática sobre su vida en Los Ángeles, Rodríguez la invitó a cenar y negó que hubiera pasado la noche con él en su primera cita, como se había dicho.



“No, mamá no se queda a dormir en la primera cita”, señaló la cantante, quien estuvo acompañada por sus hijos.



La semana pasada llamó la atención un video en donde parece que "J. Lo" evitó que su ex esposo, Marc Anthony, la besara durante un concierto.