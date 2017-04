Vuelve con fortaleza a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una carrera llena de retos es lo que vive Joel Elizalde, hermano del difunto Valentín Elizalde, a quien sigue dando homenaje a través de su música y exitosa trayectoria artística.



Tras su regreso a los escenarios el año pasado, donde Sonora lo recibió de pie y con una ovación de aplausos, Joel Elizalde sonríe al confirmar nuevamente su regreso a Hermosillo con otro concierto que ofrecerá el próximo sábado 29 de abril en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017.



"Estoy encantado de volver. La verdad, después del año pasado que el Palenque fue parte de mi regreso a los escenarios, vi queme fue muy bien. Estuvimos en Tijuana, Culiacány me recibieron con los brazos abiertos. Ahora vamos este sábado y me emociona mucho regresar a ‘mi tierra’, como siempre le digo a Sonora", dijo Joel Elizalde en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Me hizo muy feliz volver, incluso puedo decir que recuperé un 25% de vida, que ya ando un poco más repuestoy fuerte. Dios me tiene aquí por una razón y es muy bonito que me apoyen en mi regreso al escenario, sobretodo esa respuesta de la gente de Hermosillo. No tengo palabras para agradecer lo bien que nos recibieron el año pasado; mi hijo también al borde de las lágrimas cuando lo presenté. En definitiva, regreso este sábado para corresponder esa gratitud", continuó.



Una sorpresa para Hermosillo



Además de los éxitos musicales que caracterizan a Joel Elizalde, los cualesel cantante interpretará este sábado para el gusto de su gente, adelantó que estrenará una sorpresa que formará parte del nuevo disco que actualmente está en planeación.



"En parte el repertorio lo escoge el público, porque vamos a atender lo que nos estépidiendo; claro que dentro del tiempo que tenemos porque compartimos el escenario con Tucanes de Tijuana y vamos a procurar no pasarnos del límite. Cantaremos parte de lo que ha sido mi carrera y también una sorpresa que todos podrán escuchar que va a ser parte de mi nuevo disco, así que todos en Hermosillo serán parte de lo inédito que viene de Joel Elizalde", agregó.



"Apenas estamos planeando esto, lo andamos cocinando, como quien dice. Es un disco bien formado, completo al 100%. Precisamente antier estaba hablando de eso entre la oficina y su servidor para planear la grabación. Es algo formal, que retomando la carrera desde el año pasado, andamos apenas agarrando condición y a como me lo permite mi salud, estaremos entrando en el estudio", finalizó.