Comparten poster de "Spider-Man: Homecoming"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La cuenta oficial en Twitter de la película Spider-Man: Homecoming dio un regalo a los amantes del "Hombre Araña" que ya esperan la nueva entrega cinematográfica del superhéroe.En el poster de la película se puede ver a un "Spider-Man" acostado con unos audífonos y una chaqueta amarilla y con la torre de los "Avengers" al fondo.El tuit está acompañado de la leyenda: "Homework can wait. The city can't" ("La tarea puede esperar. La ciudad no", en español).La película sigue a Peter Parker que, tras luchas con los "Avengers", vuelve a casa y busca domindar y conocer sus poderes. En esta entrega el superhéroe se enfrentará al Buitre (Michael Keaton).La nueva cinta del arácnido, dirigida por Jon Watts, ha dado a conocer algunos detalles previamente, cuando Tom Holland, en el traje del héroe, compartió una imagen en su cuenta de Instagram.En diciembre se dio a conocer el trailer oficial de la película y espera su estreno para el 7 de julio de 2017.