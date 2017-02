Ya son 89 años del Óscar

MEXICALI, Baja California(GH)

Mejorar y reconocer el esfuerzo de los compañeros en la industria cinematográfica fue parte del objetivo de los creadores y fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Academy Of Motion Picture Arts and Sciences).



Sin el afán de lucrar, un conjunto de productores y técnicos de cine quisieron reunirse para hablar y discutir aspectos del séptimo arte y conformaron una gran asociación que tiene peso hasta estos días premiando a lo más destacado en el cine con su sede en Hollywood California. Luis B. Meyer, fundador de los estudios Metro Goldwyn Meyer, mejor conocidos como MGM, fue el principal promotor de este selecto grupo que inició con 36 miembros, todos especializados en cine y sus múltiples vertientes.



Las actividades y premiaciones que planearon representaban la simbólica protección de la industria cinematográfica y sus protagonistas, desde su fundación en 1927 se organizó una mesa directiva y contaba con su primer presidente, el actor Douglas Fairbanks.



Con el comité organizador restaba la realización de la entrega de premios que poco a poco se volvió prioridad para la organización, fue hasta mayo de 1929 en el Salón Blosoom del Hotel Rooseveelt donde se hizo la primera entrega del Premio de la Academia al Mérito (Acadamy Award Of Merit) nombre oficial de la estatuilla.



El tiempo de la entrega de premios no sobrepasó los 15 minutos, aunque la gala continuó, para acceder a ella se contó con un precio de cinco dólares por persona.



Uno de los premios especiales de esa noche fue otorgado a Charles Chaplin por su participación en la película "El circo" como mejor actor, guionista y director de comedia, como mejor película fue galardonada "Wings" del director Lucien Hubbard.



La ceremonia no fue televisada ni transmitida por radio, muy popular en aquel entonces pero tuvo un impacto a nivel internacional y ha sido objetivo central de la industria del cine durante 89 años