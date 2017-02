Los pitbull no son peligrosos, sino sus dueños: Zuria Vega

CIUDAD DE MÉXICO(sun)

💜👼🏻🐶 Una publicación compartida de ↠zuriavvega↞☪ (@zuriavvega) el 20 de Ene de 2017 a la(s) 3:16 PST

Recientemente Zuria Vega subió una foto a su cuenta de instagram en la que aparecen su pequeña hija y otro integrante de la familia, su “perritou (como ella lo llama)” de raza pitbull.La actriz ha mostrado el cariño que siente por éste último en redes sociales antes y durante el embarazo, por lo que ahora que ha nacido su pequeña, también ha retratado el momento que pasan juntos con su mascota. Al preguntarle por la estigmatización que existe respecto a los perros de esta raza.“Los peligros son los dueños de los pitbulls, no los pitbulls. Estos perros originalmente se usaban como niñeros. Cualquier bebé con cualquier tipo de animal tiene que estar bajo supervisión, no es como que mi perro duerme solo con mi hija y no porque le vaya a hacer algo, sino porque es un animalito, un gato lo puede rasguñar o un perro la puede mover de más. Esto de satanizar a los pitbulls es porque se les ha dado un uso incorrecto, si tú le pones droga a un perro y lo pones a pelear pues va a ser agresivo, como un hijo, si tú lo educas agresivo, no con amor así se va a volver. Me pone fatal cuando me dicen que son peligrosos”.Zuria Vega acudió a la alfombra roja de los Premios de Belleza Glamour México, su primer aparición pública desde que se convirtió en mamá el mes pasado. Ahí, habló sobre otro tema polémico, la lactancia.“Estoy cien por ciento a favor de amamantar, creo que hemos hecho de algo tan normal algo anormal, tenerte que tapar cuando amamantas, yo no estoy de acuerdo, es lo más natural del mundo, es el regalo más grande que le vas a dar a tus hijos a largo plazo, yo estoy amamantando y estoy contenta”.Al preguntarle si sería parte de alguna campaña pro lactancia, no dudó en responder que sí.“Este tabú que se ha hecho en torno a la lactancia se me hace totalmente injusto, no nada más con nuestros bebés sino con la mujer, por supuesto que levanto la voz”.