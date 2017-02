Karla Souza dedicará mensaje a migrantes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este viernes Karla Souza será reconocida por The National Hispanic Media Coalition por la representación que hace de los latinos en la televisión con proyectos como la serie How to get away with murder.



Otro de los premiados en este evento será Jaime Camil por su trabajo en Jane The Virgin.



Tras la promoción en el país de su más reciente película, Todos queremos a alguien, Souza acudió a la alfombra roja de los Premios de Belleza Glamour México, donde aprovechó para adelantar un poco sobre el discurso que dará cuando sea reconocida.



“Se los dedico a todos los inmigrantes, a los que están teniendo que separarse de sus familias y decirles que les prometo que yo voy a intentar seguir representando bien a los latinos y hacer un llamado a que los latinos no nos sintamos divididos porque somos de Colombia, Venezuela o Guatemala, que sintamos que todos somos uno y que nos unamos de una vez por todas, que se escuchen nuestras voces”.



El reconocimiento a estos actores se realizará este viernes en el Beverly Wilshire Hotel, Los Ángeles.