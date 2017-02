Produce sonorense filme de Gibson y Penn

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Después de trabajar con Tom Hanks en Un Holograma para el Rey y con Martin Scorsese en Silencio, el productor Gastón Pavlovich puede presumir haber colaborado con otros dos pesos pesados de Hollywood.



El mexicano produjo y ayudó a financiar el drama The Professor and the Madman, protagonizado por Mel Gibson y Sean Penn.



Se trata de la ópera prima de Farhad Safinia, guionista de películas como Apocalypto.



"Es preciosa. Ya vi el primer corte. Ahorita estamos en la edición y salió muy bien. No había querido anunciar el proyecto para darle tiempo de promoción a Silencio", dijo Pavlovich en entrevista.



Rodada en Irlanda, la cinta explora la inusual relación entre un profesor (Gibson) que prepara la primera edición del Diccionario Oxford y un doctor (Penn) internado en un psiquiátrico que intenta colaborar con él.



"Es una historia verídica. Leí el libro (‘The Surgeon of Crowthorne’, de Simon Winchester) y me pareció impresionante. Encontré que Mel Gibson tenía los derechos. En ese entonces Mel tenía una casa productora con el proyecto, Voltage.



"Me senté con ellos y estaban listos, no querían otro productor. Pero a mi estilo mexicano no dejé de insistir. Hubo una gran química".