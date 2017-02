Compiten sonorenses para tocar con Metallica

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Todo empezó como algo simple: Una convocatoria para buscar las bandas teloneras de los conciertos que Metallica dará el 1, 3 y 5 de marzo en la Ciudad de México.



La banda sonorense Los Sicarios del Rock N’Roll decidieron apostar todo por esa oportunidad y mandó sus datos y videos para participar.



El sueño está a punto de volverse realidad, pues los hermosillenses son una de las bandas finalistas para abrir uno de los conciertos de Metallica en el Foro Sol; y hasta el momento, son quienes encabezan las votaciones que cerrarán hoy a las 15:00 horas.



"De la emoción no hemos podido dormir –risa- Nos la pasamos checando el celular a ver cómo siguen las votaciones. Aún no nos podemos creer que somos finalistas para abrir uno de los conciertos de Metallica en la Ciudad de México. Estamos a la cabeza pero andamos con el pendiente de que vaya a cambiar. Hoy a las 15:00 horas se termina y esperamos seguir en la delantera hasta el final", dijo José Esteban Biskofski, guitarrista de Los Sicarios del Rock N’ Roll a EL IMPARCIAL.



"Estamos sorprendidos de cómo nos andan apoyando las personas. No sabíamos que teníamos ese impacto, pero más que fans de nuestra banda, son personas que por camaradería nos ayudan; que por ser los únicos sonorenses en las finales votan por nosotros y se los agradecemos muchísimo. Por ustedes es que estamos en primer lugar", continuó Fernando Enríquez, baterista.



La agrupación de rock, a través de este medio, pide el apoyo de la comunidad sonorense para que continúe votando en el link www.metallica.com y para llevar en alto el nombre del estado y abrir el concierto de Metallica en uno de los foros artísticos más importantes del País.