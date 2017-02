Un 'Papito' en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El año pasado, Miguel Bosé ofreció en Hermosillo el primer palenque de sus 47 años de carrera. El cantante regresa a la capital sonorense para presentarse en el marco de su tour "Estaré", el próximo 16 de marzo en el Centro de Usos Múltiples.



El cantante habló en exclusiva para EL IMPARCIAL sobre los detalles de esta nueva gira que lo mantendrá ocupado todo el año y no le permitirá concentrarse en grabar nueva música.



"Los sonorenses van a poder ver un poco del nuevo trabajo que he presentado y que es una maravilla, la verdad. Es un recorrido de canciones de grandes éxitos, desde el principio hasta el ayer y una escenografía impactantísima. Va a gustar mucho este concierto", dijo el cantante Miguel Bosé en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Esta gira durará muchísimo. Tendremos más de un año de conciertos y ya acabamos de arrancar la semana pasada. Tengo que estar atento para lo que pasará. Con las presentaciones me doy cuenta de qué canciones no están en su lugar, qué hay que cambiar, qué hay que añadir, qué es lo que encaja o no. Estoy ocupado 100% en mi gira y la promoción que le estoy haciendo", continuó.



Un acústico entre amigos



En octubre del 2016, los seguidores de Bosé hicieron viral el lanzamiento de su nuevo álbum MTV Unplugged, donde se reinventó al grabar en formato acústico dos temas inéditos y los mejores éxitos de su carrera con la colaboración de artistas como Marco Antonio Solís, Juanes y Benny Ibarra.



"Lo que más me emocionó de este álbum fue el hecho de poder dar el salto al acústico porque yo no soy un artista de acústico, yo soy un personaje de sonido y producción basado mucho en una forma diplomática y la novedad era esa, hacerlo con otra sonoridad mucho más orgánica, que provocará más emociones y por lo tanto brille más y tuviera que cantarlo de otra manera", comentó.



"Quienes cantaron conmigo son amigos, todos. Siempre que hago un dueto procuro que haya química y es diferente a hacerlo con alguien que no conoces. Llamé a mucha gente, a los que pudieron estar y estuvieron y el resultado fue maravilloso y espectacular", finalizó.



Los boletos para el concierto están a la venta en Sonora Ticket (Plaza Monteverde), Hotel Araiza, Auditorio Cívico del Estado, Ahorro Cel Plaza Sahuaro, Hotel Wyndham Garden (Cd. Obregón) y Auditorio Cívico Municipal de Guaymas, con precios de 660, 1350, 1650, 1900, 2300, 2700 y 3300 pesos. Venta en línea en www.sonoraticket.com