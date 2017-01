Aspirante español a un Óscar pide difusión para su corto

MADRID, España(AP)

El barcelonés Juanjo Giménez, director del cortometraje "Timecode", espera que su nominación del martes a un Óscar conlleve a una mayor difusión de su película fuera del circuito de festivales especializados.



La cinta de 15 minutos ya ha obtenido una treintena de reconocimientos dentro y fuera de España, incluyendo una Palma de Oro en la última edición del Festival de de Cine de Cannes.



"A esto no se acostumbra uno, cada premio es algo nuevo", dijo Giménez el martes a The Associated Press. "El reto ahora es llevarlo a las teles, a las salas de cine, y utilizar las plataformas digitales a tope, que es un formato ideal para sacar partido al cortometraje".



Según el anuncio de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas hollywoodense, "Timecode" competirá por el premio al mejor cortometraje con "Sing", de Kristof Deák; "Silent Nights", de Aske Bang; "La fémme et le TGV", de Timo Von Gunten, y "Ennemis intérviurs", de Sélim Azzazi. La entrega de premios será el 26 de febrero en Los Ángeles.



"Timecode" sigue a una pareja de guardias de un estacionamiento que, al tener turnos diferentes, aprovechan las cámaras de seguridad para enviarse mensajes y relacionarse. Según el director, el corto "no sería lo que es" sin los bailarines Lali Ayguadé y Nicolas Ricchini, que dan vida a Luna y a Diego, respectivamente.