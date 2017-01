Tras Emmy, Grammy y Tony, Lin-Manuel Miranda va por un Óscar

NUEVA YORK(AP )

Tras haber ganado premios Emmy, Grammy y Tony, Lin-Manuel Miranda se acerca al llamado estatus EGOT (por las siglas de estos premios) con su nominación al Óscar a la mejor canción original.El creador de " Hamilton " recibió el martes la candidatura por el tema "How Far I'll Go", que compuso para la cinta animada de Disney "Moana"."Tú sabes, me siento bien", dijo Miranda entre risas en una entrevista con The Associated Press momentos después de recibir la noticia."Estoy emocionado de poder ir a los Oscar, honestamente", añadió el dramaturgo y músico de origen puertorriqueño. "No voy a ser ni un poquito modesto al respecto. He sido un fan de la ceremonia de los Oscar desde niño; solía aprenderme los monólogos musicales de Billy Crystal".Por sus musicales de Broadway " Hamilton " e "In the Heights", Miranda ganó tres Tony y dos Grammy. Recibió un Emmy con el compositor Tom Kitt a la mejor música y letra original por los Premios Tony de 2013.