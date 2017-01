¿Qué hay entre Brad Pitt y Kate Hudson?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Poco después de que se anunciara la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, el actor estadounidense fue relacionado con Kate Hudson.



La revista “Star” publicó en su número de esta semana un reportaje sobre el supuesto romance entre Pitt y Hudson.



Incluso señala que la actriz no puede “quitarle las manos” de encima a Brad y su mamá, Goldie Hawn, está muy contenta con la relación.



Ante el revuelo causado, el hermano de Kate -Oliver Hudson- se burló de la situación y “confirmó” el romance.



En su cuenta de Instagram publicó una fotografía de la revista y escribió:



“¡Sí y ha sido un infierno! ¡Es muy desordenado, bebe del cartón de la leche y deja la puerta abierta cuando va al baño! ¡Y esto es cuando está en mi casa! ¡Ya me está llamando hermano y ha creado una riña entre mi verdadero hermano Wyatt y yo, él ahora no quiere hablar conmigo!”.



Hudson siguió con la burla al contenido de la revista e incluso dijo que su mamá se la pasa coqueteando con él.



Lo cierto es que ni Kate Hudson ni Pitt han hablado de su supuesta relación.