Verdaguer y Cortez venden ilusiones con fin benéfico

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Ser artista no significa ser un locuaz que anda por ahí dando vueltas y picando por aquí y por allá, ser artista significa enviar un mensaje”, dijo convencido el cantante argentino Diego Verdaguer, durante la presentación del tema “Pasados los sesenta”, que grabó al lado de su paisano Alberto Cortez.



Esta reflexión se debió a que este sencillo tiene un fin social: recaudar fondos para ayudar a las comunidades indígenas de Jalisco, a través de la Fundación Hermes Music. “Es gente que creo que a lo largo de la historia ha sido postergada”.



“Yo sé que ellos desean de alguna manera conservar esa identidad, que tienen de alguna manera de anonimato, pero siento que sí necesitan el acercamiento de la música, del afecto, de atenciones que nosotros podemos brindarles”, explicó Verdaguer.



Alberto Cortez agregó: “Por eso tenemos una garganta que canta, para eso tenemos un corazón que vibra con todas estas emociones, les digo que me alegra que publiquen este trabajo en beneficio para los huicholes y de quien sea”.



Los intérpretes comentaron que esta reunión se dio por iniciativa del compositor Alberto Kreimerman, quien los invitó a escucharla y al hacerlo, Cortez consideró que era un tema digno de ser cantado.



Además, eso le permitió trabajar con Verdaguer, por quien siente un gran respeto.

“Hay mucha gente que piensa que cuando nos hacemos viejos perdemos las ilusiones, no es verdad, cuando perdemos las ilusiones nos hacemos viejos, por eso mismo compuse esta canción y para mí es un honor que todos los recursos que se logren van a ser para las comunidades huicholes”, declaró Alberto Kreimerman, antes de entregar a Verdaguer un violín adornado por artesanos huicholes y le prometió a Cortez que le llevaría el suyo hasta Madrid.



Alberto Cortez explicó que esta es la primera vez que hace un dueto desde la muerte de Facundo Cabral, artista con quien acostumbraba realizarlos y por eso hace este tema tan especial.



El intérprete de “La ladrona” mencionó que “Pasados los sesenta” ya está en todas las plataformas digitales, al igual que el video que prepararon para su promoción.