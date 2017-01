Representante de Alejandro Fernández demanda a Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Star Productions, empresa que representa a Alejandro Fernández anunció a través de un comunicado, que interpuso una demanda contra Luis Miguel por incumplir contrato de una gira que ambos cantantes realizarían de manera conjunta.



Dicho comunicado explica que: "En octubre del año 2015 se iniciaron las negociaciones pertinentes para poder realizar una gira entre los artistas Alejandro Fernández y Luis Miguel; misma que se llevaría a cabo de abril a noviembre de 2016.



Ambos artistas firmaron con el promotor de la gira acuerdos preliminares sujetos a la posterior y necesaria celebración de un contrato formal de prestación de servicios artísticos con el mismo promotor. Como en su oportunidad se participó a los medos de comunicación en febrero de 2016.



Sin embargo, a pesar de los esfuerzos económicos y laborales realizados tanto por Alejandro Fernández como por su equipo de trabajo para llevar a cabo la gira, entre ellos el tener su calendario a la disposición, no se llegó a ningún acuerdo.



A finales del primer trimestre del año 2016 se reanudaron las negociaciones de la mencionada gira, para ver si estuviese en condiciones de realizarse de marzo a septiembre del año 2017.



El tiempo siguió transcurriendo sin que se elaboraran ni firmaran los contratos, a pesar de tanto tiempo dedicado por parte de Alejandro Fernández y su equipo de trabajo, por lo que nos hemos visto en la necesidad de presentar un procedimiento legal en el que se hacen del conocimiento a la autoridad, una serie de hechos relacionados con la negociaciones de la citada gira.



“Por razones tanto legales como de confidencialidad, nos vemos imposibilitados a proporcionar detalles sobre el mencionado proceso legal".



Al final del comunicado, se agregan unas palabras de Alejandro Fernández, quien lamenta que la gira conjunta ya no se lleve a cabo:



“Después de año y medio de grandes esfuerzos por parte mía y de mi equipo de trabajo por darle a nuestro público una gran gira: lamentablemente no pudimos llegar a ningún acuerdo.



Me hubiera gustado mucho complacer con este proyecto a todo mi público que siempre me ha apoyado y razón por la cual podemos tener esta carrera.



Siempre he tenido un gran compromiso con mi gente, pero las cosas no sucedieron como queríamos; y aunque no se haya podido realizar esta gira, seguiré con mis fechas y les aseguro que vienen más y mejores cosas”.



La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitió un citatorio para Luis Miguel, quien deberá acudir ante la autoridad el próximo 25 de enero a las 12:00 horas.



El citatorio referido corresponde a la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3/C/D/19/07-2016, señalando que debe comparecer ante el titular de la Unidad B1, de la Agencia B de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales.