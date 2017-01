La música que conmovía al Rey Sol

ÁLAMOS, Sonora(ISC)

Esa mañana, el guitarrista Rubén Joelson se despertó a ensayar, como cualquier otro día, a las 5:00 horas. Pero esa mañana dos cosas se le presentaron distintas a lo habitual. Primero, que frente a su habitación no empezaba a gruñir el tránsito de la Ciudad de México y, segundo, que la emoción del concierto que ofrecería por la tarde --a las 13:00 horas del 21 de enero de 2017-- ya empezaba a treparle por los dedos en forma de punzadas nerviosas. "¡Y qué tal si sólo asisten dos o tres personas!", se repetía angustiado.



Álamos era en aquel momento un pueblo silencioso. Había amanecido nublado. Y aunque Joelson no pudo ver la salida del Sol al alba, como era su plan, la calma que llegaba a la habitación de su hotel lo relajó un poco. Así que cuando entró al pequeño escenario del auditorio del Museo Costumbrista de Sonora, sus nervios de toda la mañana de súbito se marcharon: La sala estaba abarrotada. Entonces Rubén Joelson no se guardó nada y, con su guitarra de diez cuerdas, llevó a la gente a un viaje sonoro al lujoso Palacio de Versalles, a la época en que Luis XIV, el Rey Sol, gozaba de todos los lujos que le brindaba el colosal complejo arquitectónico que había ordenado erigir.



Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT). Fue un recorrido por las piezas fundamentales de su más reciente disco: La guitarra en Versalles, que él mismo editara en 2015.