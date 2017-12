Maratón de series para pasar la Navidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Está bien que no siempre quieras estar de esta. Si lo tuyo es más quedarte en casita y comer mucho recalentado, te decimos cuáles series podrían ayudarte para pasar Navidad y Nochebuena con una mantita en tu sofá.



Orange is the New Black

Basada en el libro autobiográco de Piper Kerman, narra la vida dentro de una prisión femenil en las afueras de Nueva York.



Vikings

Basada en las sagas nórdicas, la serie relata la vida del caudillo vikingo Ragnar Lothbrok y sus viajes retomando otros personajes históricos como Hrafna-Flóki Vilgerðarson o Hrolf Ganger, conocido por el sobrenombre de Rollo el Errante, quien fue el fundador de Normandía.



No es una serie histórica pero hace un gran esfuerzo en conjuntar las sagas en una sola trama.



Gilmore Girls

Ubicada en la ciudad ficticia de Stars Hollow, Connecticut, trata la vida de Lorelai Gilmore y su hija “Rory”. Lorelei pide dinero a sus padres para pagar el exclusivo colegio de la joven con una condición: Cenar con ellos cada viernes.



Stranger Things

Eventos extraños ocurren en el bosque Hawkings. Un día, un niño desaparece y sus amigos no pararán de buscarlo. Pronto descubrirán que en ese bosque hay un laboratorio secreto del gobierno y una niña con poderes telequinéticos: Eleven.



Black Mirror

La serie muestra de forma escabrosa cómo la tecnología afecta domina actualmente nuestras vidas. En el primer episodio, el primer ministro británico es obligado a violar un cerdo en cadena nacional. Imaginen el resto...



Alias Grace

La miniserie feminista de Netix. Basada en la novela homónima de Margaret Atwood que retrata el caso real de Grace, una mujer que en el siglo XIX fue acusada de un asesinato y para descubrir si era culpable o no fue analizada por un sicólogo.



Los capítulos narran esos encuentros que ocurren cuando ella ya lleva presa 15 años por ese crimen.



Jane, the Virgin

Jane es una latina religiosa que quiere llegar virgen al matrimonio. Está comprometida con un policía de Miami y todo parece marchar sobre ruedas hasta que, en un chequeo médico de rutina, es inseminada artificialmente por error.



Rick and Morty

Ok, sí. Es una caricatura pero no es para niños. Pero vamos, vale la pena reírse con ella. Narra las desventuras del científico Rick y su nieto Morty en sus viajes intergalácticos.



Marco Polo

Otra de las producciones originales de Netflix, narra la vida del navegante veneciano bajo el mando de Kublai Khan, el Khagan del Imperio mongol, allá en el lejano año de 1271.



Club de Cuervos

Una comedia mexicana. La familia Iglesias es dueña del Club de Futbol, los Cuervos de Nuevo Toledo bajo el ojo vigilante del patriarca: Don Salvador. Pero su muerte repentina sumergirá a sus hijos Isabel y Chava en una disputa por el control del equipo, que terminará afectando el desempeño del plantel y su lugar en Primera División.