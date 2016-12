Avril Lavigne responde a Zuckerberg, en defensa de su ex

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Avril Lavigne le envió un mensaje a Mark Zuckerberg, en el que le externó su opinión, luego de que el fundador de Facebook lanzara un video en el que se mofa del grupo Nickelback, de la que forma parte Chad Kroeger, ex pareja de la cantante.



Aunque Lavigne y Kroeger ya le pusieron punto final a su historia de amor, la intérprete salió a la defensa de la agrupación de su ex y le pidió al fundador de Facebook no ser promotor del bullying, según relata el sitio E!Online.



En el video, el empresario le pide a su asistente electrónico, cuya voz corresponde a la del veterano actor Morgan Freeman, que reproduzca para él alguna canción “buena” del mencionado grupo, a lo que el aparato responde directamente:



“Me temo que no puedo hacer eso. No hay canciones buenas de Nickelback en su catálogo”.



Entonces, Mark agrega:



“No pasa nada, de hecho esto solo era una prueba, ¿por qué no pones alguna canción que de verdad nos guste a toda la familia?”.



Ante esto, Lavigne respondió:



“Querido Mark, muchas personas utilizan tus productos, algunos de ellos los adoran y otros no tanto. En cualquier caso, se te permite tener tus propios gustos musicales, pero eso no te da derecho a lanzar un ataque a Nickelback, que claramente es de mal gusto. Cuando se cuenta con una proyección pública como la tuya, deberías ser más responsable a la hora de promover el acoso, sobre todo teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra el mundo ahora mismo”.



A su texto, la cantante agregó las etiquetas #Noalbullying #La bromaesvieja y #Nickelback.



Nickelback ha vendido más de 50 millones de discos.