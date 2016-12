Lanzan "Sense8" anti Trump

SAO PAULO, Brasil(SUN)

La serie “Sense8” es completamente anti Trump, dicen sus protagonistas.



A su parecer, la creadora Lana Wachowski se anticipó a la realidad del actual presidente electo de Estados Unidos y puso el contexto de violencia, confusión y los distintos gobiernos que se viven en el mundo en imágenes, palabras y escenas.



“Pasaron muchas cosas como este hombre, Donald Trump, en el partido republicano, parecía una broma y ahora él es el próximo presidente. Vivimos en un mundo donde las personas se están contrayendo, tienen miedo, no confían en las encuestas y no quieren estar rodeadas de gente que no trabaja como ellos, o que tengan la misma religión o lo que sea”.



“Es espantoso y creo que de alguna manera la voz de Lana nos da el coraje de permanecer afuera y hablar con amabilidad, mantenernos conectados y llenos de bien, en la misma línea y no como quienes reaccionan y gritan. No nos debemos convertir en eso”, expresó el actor estadounidense Brian J. Smith.



Junto a Miguel Ángel Silvestre y Tina Desai concuerda que el éxito de la serie es por el mensaje de unión que da, de compartir y aceptar quienes somos, no de separar ideas.



Por eso para su segunda temporada (que se estrena el 5 de mayo en Netflix, pero tendrá este viernes un especial de Navidad disponible en la plataforma streaming) mantendrán esa empatía entre los personajes.



Mientras que la temporada no trata de la conexión que tienen entre cada uno de ellos, en los nuevos episodios entienden ese vínculo, quiénes son y hay una mayor interactividad el uno con el otro, además de permanecer juntos al saber que se necesitan para tratar con sus problemas individuales.



“Vamos a ver más drama, acción y comedia, también será intenso”, dijo Tina Desai, nacida en India.



“Van a estar trabajando los ocho juntos desde el inicio y verán puntos divertidos, en otras partes del mundo”, agregó Miguel Ángel Silvestre.



Si bien buscan reflejar relaciones complicadas y no solamente amor, cuidaron todos los aspectos, como tener locaciones auténticas con referencias de vestimenta y cultura de cada lugar para ser más creíbles.



“Lana Wachowski es el personaje principal en esta temporada en el sentido en que todos brincamos y ella nos dice que hacer, ni siquiera tenemos tiempo para pensarlo, pero confiamos en su punto de vista y, sobre todo, en su mensaje, lo que quiere mostrar que son ocho personas diferentes, de distintas culturas, que se identifican; ellos están en vulnerabilidad en alguna parte de su vida y sienten esperanza, se lanzan con miedo para hacer algo y se entienden porque al final son uno mismo”, refirió Silvestre, de nacionalidad española.



Con su personaje, quien encontrará su condición sexual con altas y bajas junto al mexicano Alfonso Herrera en escenas filmadas en el parade gay de Brasil, el actor afirmó tener la oportunidad de honrar a la gente con estas preferencias, sus deseos y sentimientos, que afortunadamente ha dejado de ser una minoría en el mundo para vivir en libertad.



“En España vivimos un momento muy duro, una dictadura con la policía matando a la gente de la comunidad LGBT, algunos de mi familia terminaron golpeados. Cuando el dictador murió todos fueron a celebrar con el otro polo y mi generación creció viendo a estas otras personas como héroes también con la forma en la que Almodóvar los retrató y mis padres me hablaron sobre esto. Recuerdo verlos con admiración en ese tiempo. Cuando me ofrecieron este trabajo hecho por Lana sabía que estaba comprometida y que se iba a preocupar por el mensaje”.



“Es también la razón por la que he trabajado en estos últimos diez años como actor, para tener cosas sobre las cuales sentirme orgulloso. ‘Sense8’ le dice a muchas personas que no están solas y que esto va a cambiar con un poco de tiempo, con esperanza”.



Brian J. Smith aplaude la apertura que ha mostrado la serie (por algunas escenas cargadas de sexualidad), más no tanto el hecho de que sea algo que a estas alturas se deba pedir.



“Es triste pensar en sexo no como algo humano, que conecta y te atrapa”, consideró.