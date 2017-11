Comparece Julión Álvarez por sus presuntos nexos con Raúl Flores, "El Tío"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante grupero Julio César Álvarez Montelongo, Julión Álvarez, se presentó esta tarde a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la PGR, para responder sobre sus presuntos nexos con la red de lavado de dinero que encabezaba Raúl Flores, "El Tío", vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.



Pasaron tres meses para que el músico chiapaneco acudiera ante la PGR, luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) le incluyó en agosto en su lista de narcotraficantes.



De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República, Álvarez ingresó a la Seido pasadas las 13:00 horas y se entrevistó con el titular de la Seido, Israel Lira Salas y el titular de la Unidad Especializada contra lavado de dinero.



Dejó un escrito con datos para ser localizado en caso de ser requerido por las autoridades.



A su salida, el chiapaneco negó que las autoridades lo estén investigando por el delito de lavado de dinero.



Aseguró que sus cuentas bancarias siguen congeladas y que durante este tiempo ha estado en su rancho de Chiapas. “No tengo investigación. Para que quedé claro, no me mandaron a llamar, no tengo nada de investigación, no tengo nada. Yo vine por órdenes, sugerencias de los licenciados. Presento mi información, para que si soy requerido rapidito den conmigo, para que no me anden buscando”, indicó.







En agosto pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 22 personas y 43 empresas mexicanas por vínculos con el narcotráfico, entre ellos al futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, considerados del capo, Raúl Flores Hernández, considerado operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.