Chef Benito Molina se queda en MasterChef México

MEXICALI, Baja California(GH)

A raíz de la especulación de la salida del Chef Benito Molina de MasterChef México, el productor de la emisión, Alejandro Esquivel, aclaró que éste no dejará el programa.



“El Chef Benito no se va de Masterchef, Benito es uno de los tres jueces que contemplan la terna y de la apuesta que tenemos para Masterchef y no pienso modificarlos”.



“Descartada esa mala información, Benito Molina sigue siendo juez de MasterChef México, junto con Betty Vázquez y Adrián Herrera”, declaró el productor.



