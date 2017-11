Enciende su voz por México y el arte

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La ganadora del OTI 1985 se presentará hoy en el Teatro Metropólitan



Tiempo después de ganar la OTI en 1985, Eugenia León declaró que por ese premio su trabajo era mucho más cuestionado y tenía que demostrar constantemente su valor.



El galardón musical lo obtuvo con “El fandango aquí”, canción de Marcial Alejandro que hablaba de las estas realizadas en Veracruz hasta entonces desconocidas para el resto del mundo y que ella puso sobre la mesa. Recuerda que en ese tiempo no se hablaba del folclore en la música y por eso mismo muchos no sabían en qué lugar “clasificarla” y por eso mismo no se consideraba un buen negocio.



Una treintena de discos después, Eugenia ha demostrado que es posible hablar de lo nuestro en la música. La hemos visto dando voz al canto cardenche con “Sol redondo” y alzando la voz por nuestras mujeres desaparecidas; entonando “La canción mixteca” hecha por un oaxaqueño o cantando tangos en un disco dedicado al género; un camino difícil en una sociedad racista.



“Ahora ya no se ve el folclore como algo que da vergüenza. México, pese a su mesticismo, es bastante racista. Antes el planteamiento de los pueblos indígenas era inaceptable, sólo era aceptado si era el ballet de Amalia Hernández y aparecía en Bellas Artes con ‘La danza del venado’ con bailarines guapísimos, pero entrar al México profundo y su diversidad, no”.



Su trabajo como cantante no se ha limitado a “entretener”, sino a cuestionar a través de su música. Algo que le ha valido momentos de tristeza.



“Sí he tenido momentos de quiebre, que lo que canto no sirve para nada. Imaginemos que se acaba el planeta, ya nada más quedarán una cantidad, ¿qué harían esos únicos seres si el arte se extingue por completo? Involucionaríamos a un nivel bajo. El hombre creó el arte por una razón necesaria. Y que un pueblo que puede cantar junto también puede hacer muchas otras cosas junto”.