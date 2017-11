Emilia Clarke defiende desnudos y sexo en 'Game of Thrones'

MADRID, España(Agencias)

A pesar de ser una de las series más exitosas de los últimos años, "Juego de Tronos" ha generado diversas polémicas debido a su violencia y a su contenido sexual.



Emilia Clarke ha vuelto a defender las escenas de sexo y desnudos de la cción de HBO, señalando que se trata de un hecho cotidiano que las personas "hacen por placer".



"Estoy empezando a molestarme mucho sobre este tema porque ahora la gente dice 'Oh, sí, las páginas de porno se vinieron abajo cuando Juego de Tronos volvió'", arma Clarke en una entrevista para la revista Harper's Bazaar en la que admite que está cansada de las críticas hacia Juego de Tronos por sus supuestos desnudos innecesarios.



"Yo estoy como '¿The Handmaid's Tale? Me encanta esa serie, y lloré cuando vi el nal porque no pude soportar no seguir viéndolo. Todo es sexo y desnudos", señala la actriz que da vida a Daenerys Targaryen.



"Hay muchas series centradas en el hecho real de la reproducción. La gente tiene sexo por placer, es parte de la vida", añade Clarke.



El pasado mes de julio la actriz confesó a la revista Elle que considera "antifeministas" a las críticas hacia los desnudos de Juego de Tronos.



Además, Clarke reveló que una de sus escenas preferidas fue el encuentro sexual entre la khaleesi y su apuesto amante Daario Naharis (Michiel Huisman).



La producción de la octava y última temporada de Juego de Tronos ya ha comenzado en Irlanda del Norte, donde se ha instalado el set de rodaje más grande desde que la serie llegó a la pequeña pantalla en 2010.



Cada uno de los seis capítulos, que se estrenarán en 2019, tiene un presupuesto de 15 millones de dólares.