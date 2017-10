Taylor Swift aparece desnuda en adelanto de video

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

...Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 7:02 PDT

La cantante Taylor Swift continúa con la promoción de su más reciente álbum de estudio, Reputation (2017), definiendo ya el segundo sencillo que sucederá a "Look What You Made Me Do".Swift compartió este lunes un adelanto del video que acompañará la canción "Ready for It". Con una temática futurista, la intérprete aparece en el tráiler de 16 segundos completamente desnuda y con líneas en su cuerpo.Las imágenes recuerdan a su colega Britney Spears en "Toxic", donde se muestra a la otrora "princesa del Pop" liviana de ropa y con su figura adornada por brillantes.El estreno de la nueva producción audiovisual de Taylor Swift está programado para la noche de este jueves.