Fiscal general de NY lanza investigación de Weinstein Co.

ALBANY, Nueva York(AP )

El principal fiscal del estado de Nueva York inició una investigación de derechos civiles a The Weinstein Co. tras las denuncias de abuso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.



El fiscal general Eric Schneiderman anunció la investigación el lunes. Su oficina emitió una citación de todos los documentos de la compañía.



El fiscal demócrata dijo que su oficina quiere saber si algún empleado en Nueva York fue objeto de acoso ubicuo o discriminación en la empresa, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York.



Weinstein fue despedido el 8 de octubre de la compañía que cofundó luego que las denuncias de acoso y abuso sexual que datan desde hace décadas fueron expuestas por el New York Times y The New Yorker.



Más de tres docenas de mujeres han acusado públicamente de abuso al magnate del cine. Weinstein ha negado que haya tenido relaciones sexuales no consentidas.