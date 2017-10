'Hubo una noche en la que me metí mucha cocaína': Demi Lovato

MADRID, España(Agencias)

Casi siete millones de personas ya han visto el documental de Demi Lovato. La cantante se desnuda en cuerpo y alma en Demi Lovato: Simply Complicated, una película documental dirigida por Hannah Lux Davis en la que se narra su vida como estrella de la música con tan solo 25 años.



En esta pieza audiovisual podemos ver a una Demi Lovato sin miedo a mostrarse tal y como es, con sus luces pero también con sus sombras. Unas sombras que le llevaron a estar sumida en el pozo de las drogas y el alcohol durante mucho tiempo.



"Tuve una racha en la que consumí a diario durante dos meses. Hubo una noche en la que me metí mucha cocaína y unas pastillas de Xanax. Me empecé a ahogar un poco. Me comenzó a latir el corazón muy deprisa y pensé: 'Oh, Dios mío, puede que esté sufriendo una sobredosis justo ahora'", explica la propia protagonista ante la cámara.



Una situación ante la que su familia y amigos intentaron actual. Demi ingresó en varios centros de desintoxicación pero de nada le sirvió, se escapaba y falseaba sus análisis semanales con la única intención de poder seguir consumiendo.



Una espiral de autodestrucción que venció gracias al famoso coach Mike Bayer. Él la rescató de esta situación y la llevó por el buen camino. Superados sus problemas con el alcohol y la comida, Demi quiere que este documental sirva para dar luz a todas aquellas personas que se encuentran sumidas en el mismo círculo negativo que ella vivió.