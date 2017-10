Muere Al Hurricane, 'Padrino de la música de Nuevo México'

ALBUQUERQUE, Nuevo México(AP )

Al Hurricane, apodado el "Padrino de la música de Nuevo México" por desarrollar un sonido distintivo que conectó las tradiciones hispanas únicas del estado con el country y el rock, falleció. Tenía 81 años.



Su hijo, Al Hurricane, Jr., dijo a The Associated Press que el músico murió el domingo de complicaciones relacionadas con una larga batalla con un cáncer de próstata. Dos de sus hijas estaban a su lado.



Hurricane, Jr. dijo que su padre llegó a despedirse de sus amigos y seguidores y de sus hijos.



"No quería que la gente llorara cuando llegara su momento de partir", señaló.



El deceso de Hurricane se produjo dos años después de que realizara una gira de despedida tras anunciar que padecía cáncer de próstata en estadio IV y que siguiera actuando pese a su tratamiento de quimioterapia.



Nacido Alberto Nelson Sánchez el 10 de julio de 1936 en el pequeño pueblo de Dixon, Nuevo México, vivió un tiempo con su familia en Ojo Sarco antes de mudarse a Arizona y más tarde a Albuquerque. Aprendió a tocar la guitarra gracias a su madre y a su padre, un minero.



Hurricane comenzó su carrera profesional cantando en el restaurante Old Town de Albuquerque antes de lanzar sus primeras canciones, "Lobo" y "Racer", con la banda Al Hurricane & the Night Rockers en 1962. En 1967 lanzó su primer álbum, "Mi Saxophone", del que se desprende el emblemático tema "Sentimiento", una balada que le escribió a su primera esposa, la madre de sus cuatro hijos.



Años más tarde, una joven cantante tejana llamada Selena oyó la canción y grabó su propia versión.



En 1969, durante un viaje a Colorado, un auto que trasportaba a Hurricane y cinco miembros de su banda patinó sobre un puente cubierto de hielo y dio cinco vueltas. Hurricane perdió el ojo derecho luego que se le clavó un trozo de vidrio. Por el resto de su vida usó un parche, que se convirtió en parte de su estilo.



Entre otras de sus canciones populares se incluyen "South Bend / Burrito" y "Mexican Cat / Pedro's Girlfriend". Sus piezas mezclaron los tradicionales corridos de Nuevo México con música tejana, rock, folk y country. A menudo las cantaba tanto en español como en inglés.



Llegó a grabar más de 30 discos y recibió numerosos reconocimientos en sus viajes internacionales.



Tras la rebelión de 1980 en la prisión de Santa Fe — una de las revueltas carcelarias más violentas en la historia estadounidense — Hurricane lanzó "(El corrido de) la Prisión de Santa Fe", que narraba las condiciones que llevaron al levantamiento. Más tarde dijo que la canción no buscaba culpar a nadie de la violencia sino contar la historia de la rebelión que dejó 33 muertos y 200 heridos.



En sus últimos años, Hurricane hizo campaña por la ex representante federal Heather Wilson y por la actual gobernadora de Nuevo México Susana Martínez, ambas republicanas.



Al Hurricane, Jr. dijo que aún no estaban definidos los planes funerales.