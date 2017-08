"Plaza Sésamo" interpreta su versión de "Despacito"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La fiebre por la canción "Despacito" llegó hasta el programa estadounidense "Sesame Street" (Plaza Sésamo), que ofreció su propia versión del tema.En el video, Enrique (Ernie, en inglés) comienza cantando "Rubber Duckie, it is a connection/It doesn’t have to be a tubby session, ya/Take my day from zero to eleven, ya".(Patito de hule, es una conexión/ no tiene que ser en la tina/ lleva mi día de cero a once).Después, el personaje canta el coro en español: "Oh, el patito, es mi favorito/Donde quiera que vaya hace su sonido/El patito es tu buen amigo/El patito".A Beto, al principio parece no gustarle el tema, pero al final del video regresa y dice que, de hecho, la canción es bastante pegajosa.El tema original, interpretado por Luis Fonsi y Daddy Yankee, ha sido visto más de tres mil millones de veces en YouTube.