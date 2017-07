Guitarrista de Korn llama cobarde a Bennington

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Welch, guitarrista del grupo de nu metal Korn, llamó cobarde a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, quien se suicidó el jueves.



Esto realmente me enfurece. ¿Cómo pueden enviarles este mensaje a sus hijos y a sus fans? Estoy harto de esta mie... del suicidio. He luchado contra la depresión y las enfermedades mentales y trato de ser comprensivo, pero ya fue suficiente. Rendirte ante tus hijos, seguidores y ante la vida es la salida más cobarde", indicó el músico en su cuenta oficial de Facebook.



El guitarrista estadounidense, quien aseguró ser un viejo amigo del cantante, agregó: "Sé que los medicamentos o el alcohol pudieron haber estado involucrados, pero intento procesar esto como todos ustedes y sé que podemos tener en estos momentos los mismos pensamientos y sentimientos. Señor, toma a Chester en tus brazos y por favor, reúnelo con su familia y con nosotros algún día. Que tu gracia esté con su esposa e hijos en estos momentos difíciles", finalizó su mensaje, que provocó más de 41 mil reacciones en la red social y más de 10 mil comentarios.



Las críticas calificaron al músico de insensible, irrespetuoso, y algunos más pidieron que el mensaje fuera retirado, por lo que Welch aclaró en mensajes posteriores que su intención no había sido ofender a nadie.



"Estoy tratando de lidiar con muchas emociones. Te quiero, Chester. Me molesta lo que hiciste, pero sé que podría haber sido yo un día después de haber tomado mucho".



Posteriormente, hizo otras publicaciones más en las que pidió recordar a Chester con positivismo y recordó un momento navideño que el integrante de Linkin Park vivió con su hija.



Bennington, quien tenía 41 años, se ahorcó en su casa de California; no dejó ninguna nota ni se hallaron drogas pero sí se encontró una botella abierta de bebida alcohólica en la habitación, detalló el viernes el portavoz del forense, Ed Winter.