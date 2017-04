¡Y todos la miran!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A menos de una semana del gran concierto que Gloria Trevi ofrecerá en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017 este viernes 28 de abril, los fans y seguidores de la cantante ya esperan con ansias derrochar energía en lo que parece ser uno de los eventos más esperados de la cartelera artística de este año.



Desde el éxito de su última presentación en el 2016 en el marco de "El Amor Inmortal World Tour", mucha es la expectativa de lo que la cantante de "Cinco minutos" traerá en esta ocasión, un show nuevo y completamente diferente para sorprender al público de Hermosillo que podrá despeinar su pelo con éxitos como "Vestida de azúcar", "Todos me miran", "No querías lastimarme", "Esa hembra es mala", entre muchos otros más.



Para calentar motores antes de este viernes 28 de abril, EL IMPARCIAL te presenta a continuacióna lgunos datos curiosos sobre la carrera artística de Gloria Trevi.



Inició con la “boquita pintada”



El debut artístico de Gloria Trevi se remonta a 1985 cuando se mudó a la Ciudad de México y comenzó su carrera con el grupo Boquitas Pintadas.



Instructora de aerobics



En 1986, cuando Boquitas pintadas se desintegró, Gloria Trevi se vio en la necesidad de buscar empleo, el cual consiguió como instructora de aerobics.



¿Presidenta Trevi?



En el 2006, la popularidad de Gloria Trevi era tal que llegó a pretender participar en la candidatura por la presidencia de México para las elecciones de ese año.



¡La más taquillera!



A principios de este año, la revista Pollstar, que se encarga de documentar las ventas de boletos de conciertos alrededor del mundo, publicó en su informe “Worldwide Tour 2016 Tickets Sales” que Gloria Trevi es una de las artistas latinas más taquilleras del mundo, junto a celebridades como Marc Anthony, Ricky Martin, Selena Gómez y Pitbull.



¡Arrasa en las ventas!



Se estima que Gloria Trevi ha vendido casi 40 millones de discos en todo el mundo.



Sexy ícono del rock



Además de sus exitosas canciones, Gloria Trevi se caracteriza por promover la libertad sexual de manera abierta y por la manera de actuar en cada show que realiza.



¡La gloria en el cine!



En los 90 participó en tres películas exitosas: "Pelo Suelto" (1991), "Zapatos Viejos" (1933) y "Una papa sin catsup" (1995), cuyas ganancias suman más de 36 millones de dólares.



Gloria Trevi vs Alejandra Guzmán



Este año, la cantante luchará por demostrar ser la mejor rockera mexicana en la nueva gira “Versus”, en la que competirá en el escenario contra Alejandra Guzmán.



Sus bandas favoritas



En publicaciones pasadas, Gloria aseguró que sus grupos de rock favoritos son Led Zeppelin, The Doors, Deep Purple, Pat Benatar y Janis Joplin.



Ganadora internacional



Ha sido ganadora de varios premios importantes: Premios Lo Nuestro la nombró como Artista Femenina en el año de 1993 y en el 2009, y ganó Canción del Año con "Todos Me Miran" en el 2007. En el 2015 fue ganadora del premio Latin American Music Awards como Artista Femenina Favorita.



“El Amor” mandó en Billboard



A seis días el estreno de su disco “El Amor” (2015), Universal Music dio a conocer que el material discográfico debutó en los primeros lugares de ventas en Billboard, en Estados Unidos; en México, en Puerto Rico y en ocho países más de Latinoamérica.



Gloria Trevi Inmortal



Después del éxito del disco “El Amor” (2015), Gloria Trevi arrasó con “Inmortal”, el tercer álbum en vivo de su carrera, que lanzó a la venta el 10 de junio del 2016 en formato CD doble y DVD. De dicho material se desprenden sencillos como “Cama y mesa”, “Como yo te amo”, “Pruébamelo”, “Ese hombre es malo”, y más.



En la televisión…



Participó en varios programas como “Pequeños Gigantes” (2012), “El show de los sueños” (2008), “XE-TU Remix” (1997), "La Voz México" (2016), "La Voz España" (2016) y el melodrama “Libre para amarte” (2013).



DETALLES



¿Qué? Gloria Trevi en Hermosillo

¿Cuándo? Viernes 28 de abril

¿Dónde? Palenque de la ExpoGan Sonora 2017

¿Boletos? 350, 600 y 1200 pesos

¿Dónde los compro? Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard. Venta telefónica al 6624619374.