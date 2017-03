Ian McKellen volverá a ser Gandalf en teatro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Pese a su distinguida carrera, a sus méritos como activista gay y a su título nobiliario, la carrera de Ian McKellen queda bien resumida en aquella camiseta photoshopeada: “Soy Gandalf y Magneto: asúmelo”.



De esta manera, el veteranísimo actor británico nos ha dado una sorpresa de impresión al anunciar que volverá a interpretar al mago más molón de la Tierra Media.



Del 3 al 9 de junio, Ian McKellen interpretará un one man show autobiográfico en el Park Theatre de Londres. Según informa io9, el espectáculo se titula Shakespeare, Tolkien, Others & You, y en él el actor se dedicará a rescatar los momentos más célebres de su carrera y a contestar preguntas del público.