Hombres G y Enanitos Verdes unirán talentos en el 2018

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al principio no lo imaginaron, dicen, pero hoy saben que miles, millones de personas guardan recuerdos musicalizados por ellos: los besos, las rupturas, las noches, la espera, el miedo, la tristeza, el amor.



Un día, una fan abrazó a Marciano, de Enanitos Verdes y le dijo era como abrazarse a sí misma porque su música había estado con ella toda la vida.



“Ese tipo de cosas hacen que uno se dé cuenta que las canciones a veces uno las escribe pero después toman vuelo propio y para cada quien van a significar algo distinto” dijo el líder de la banda argentina tras contar la pequeña anécdota a la prensa.



¿Cómo suponer que sus canciones iban a convertirse en clásicos, que "Venezia", "Temblando", "Un par de palabras" o "Devuélveme a mi chica" se volverían temas obligados para el público lo mismo que "Lamento Boliviano" o "La Muralla verde"? Le apostaron a las canciones bonitas, dice David, y no hay nada que los llene más de emoción que saber que esas canciones todos los días le llegan a alguien nuevo.



“Tener clásicos es sinónimo de haber hecho un buen trabajo, de haber hecho canciones eternas, yo he dicho que las canciones son mucho más importantes que los artistas. Es estar orgulloso de ellas y llevarlas siempre contigo, ofrecerlas siempre a la gente porque sabes que los vas a hacer muy felices si las tocas, no es avergonzarse de tocar una canción durante treinta años, eso significa que la canción merece la pena”.



La banda española dijo encontrarse trabajando en un nuevo material discográfico con canciones que valen mucho la pena aunque saben que como todo, tomarán su tiempo para musicalizar nuevos recuerdos.