Sony prepara cinta sobre personajes femeninos de "Spider Man"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El estudio Sony planea expandir el universo cinematográfico de Spider-Man y prepara una película centrada en los personajes femeninos de Silver Sable y Black Cat, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.



Chris Yost, uno de los guionistas de la cinta "Thor: Ragnarok", que se estrenará en noviembre, será el encargado de escribir la película sobre Silver Sable y Black Cat.



Sony espera contratar un director próximamente para empezar la producción de este largometraje en otoño.



Silver Sable es una mercenaria que dirige una compañía encargada de cazar criminales de guerra, mientras que Black Cat es una popular superheroína relacionada sentimentalmente con Spider-Man.



Con este nuevo filme, la adaptación a la gran pantalla de las aventuras del hombre-araña añade una nueva pieza a un proyecto de varias películas en el que figura de manera inminente "Spider-Man: Homecoming", cinta que se estrenará el próximo 7 de julio y que protagonizará Tom Holland.



Además, Sony confirmó la pasada semana que en octubre de 2018 lanzará un filme sobre Venom, uno de los enemigos más famosos de Spider-Man.



Aunque todavía no tiene un cineasta ni un reparto asignado, la cinta sobre Venom cuenta ya con un guion firmado por Jeff Pinkner y Scott Rosenberg.



Pinkner fue uno de los guionistas de "The Amazing Spider-Man 2" (2014), el último largometraje, hasta la fecha, sobre el hombre-araña, que fue protagonizado por Andrew Garfield y Emma Stone.



En los cómics de Spider-Man, Venom es un organismo parásito que proviene del espacio exterior y que requiere de un ser humano para sobrevivir.



Como contraprestación, Venom otorga poderes extraordinarios al cuerpo que lo acoja.