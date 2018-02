Lisi Esnaurrízar dice que Sofía Niño de Rivera la acosó

(GH)

Después de que Sofía Niño de Rivera asegurara a Carmen Aristegui que sufrió acoso durante dos ocasiones por parte del periodista Ricardo Rocha, la standupera Lisi Esnaurrízar se manifestó en contra de la también actriz y aseguró que sufrió acoso por parte de ella.



“Yo conocí a Sofía tomando un curso de stand up hace 4 años. Ella los impartía. Estando en estos cursos tú te abres, cuentas historias de tu vida no muy agradables que podrían hacerte sentirte mal al contarlas; esto es para tomar las herramientas necesarias y convertirlas en comedia, hacer un uso correcto y darle la vuelta”.



“Yo en la clase conté que había tenido varias relaciones fallidas. Éramos dos mujeres nada más y el resto eran hombres. Entonces ella dijo frente a todos: ‘pues eso te pasa por no pensar con el cerebro’”.



“Y yo me quedo de ¿cómo le contesto a la maestra si te está juzgando y acosando?, me quedé estupefacta pensando ¿qué respondo?, yo a raíz de ahí tomé mi reserva durante las clases porque, suficiente con que Sofía te juzgue porque aparte es la maestra y es mujer”, dijo Lisi Esnaurrízar en exclusiva para EL IMPARCIAL.



“Luego vino la graduación. Ella subía al escenario después de cada graduado y hacía un pedazo de su rutina. Cuando yo hice mi rutina, y subió ella fue: ‘Pues recuerden que los ex son su currículum y si sólo son fracasos...’ y ya presentó al otro graduado. Y luego antes de entrar a escena, entró Sofía a camerinos donde estábamos todos y dijo ‘quiero decirles chicos que viene un productor que depende de lo que vea les puede dar un show, pero realmente sólo viene a ver a Lissi por sus nalgas’.



Y digo, si la autoridad en ese momento que era ella está devaluándome, que lo que hago sólo vale por mi parte trasera, ¿Qué puedo esperar de una mujer así?”, continuó.