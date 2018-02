VIDEO: Niñas del casting de "Gloria" fueron obligadas a desnudarse: Sabina Berman

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Sabina Berman, quien fuera escritora y guionista de la película “Gloria” (2015) también reveló a Carmen Aristegui que las niñas que acudieron al casting del filme sufrieron de acoso sexual.Narró que durante la etapa de pre producción de la cinta basada en la vida de Gloria Trevi, el jefe de casting obligó a jovencitas de 12 a 14 años a desnudarse como parte de la audición para ser incluidas en el elenco como chicas del clan de Sergio Andrade.“Hace cuatro años, cuando estábamos haciendo la película ‘Gloria’ sobre la vida de Gloria Trevi, yo estaba en Nueva York por cuestiones de trabajo y recibo una llamada del director, era un muchacho suizo, es importante decir que era de Suiza porque todo le parecía asombroso en México. Me llama y me dice que el jefe de casting está recibiendo a las posibles protagonistas en un salón de la casa de producción y les pide que se desvistan, que se desnuden completamente”, relató Berman.“A cada una le pide que se desnude, que se acueste en el piso y que abra las piernas. Yo me quedé perpleja y me dice el director '¿Esto es común en México?' y le dije, '¡no, cómo va a ser común en México!'Le pido que de inmediato que me pase al director de casting y le digo de qué se va a morir y le digo 'esto se llama acoso'”, continuó.Pese a la gravedad del asunto. Sabina confesó que no se tomó cartas en el asunto contra el director del casting.“No llamo a la policía, no ejerzo la ley sobre este señor; así de normal nos ha parecido en el medio del teatro y del cine el acoso, finalizó.Sabina Berman y Sofía Niño de Rivera se unen al grupo de mujeres de la farándula que ha entrevistado Carmen Aristegui sobre el acoso sexual en el medio artístico.Esta semana Karla Souza reveló a la periodista que sufrió de violación en los primeros años de su trayectoria artística.Stephanie Sigman confesó haber sido acosada sexualmente por el director de una película y su esposa. La actriz Paola Núñez detalló que vivió acoso y terror sicológico por parte de un cineasta.