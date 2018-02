VIDEO: Sofía Niño de Rivera dice que sufrió acoso por parte de Ricardo Rocha en dos ocasiones

(GH)

La comediante Sofía Niño de Rivera reveló a Carmen Aristegui que sufrió acoso cuando visitó un estudio de grabación de TV Azteca y las instalaciones de Grupo Fórmula.La joven dijo que la agresión la recibió por parte del periodista Ricardo Rocha en dos ocasiones.“Ricardo Rocha me invitó a una entrevista en un programa que no recuerdo su nombre. Está en YouTube la entrevista y se puede ver mi incomodidad porque termino de hacer el stand up y Ricardo se acerca para seguir la entrevista y se empieza a acercar de más, mientras yo me empezaba hacer a la izquierda. Me tocaba el brazo, la espalda. Eso me incomodaba muchísimo, pero yo pensaba que era normal”, relató.Agregó que la segunda vez fue cuando la televisora TV Azteca la invitó a grabar un programa piloto con Ricardo Rocha y Sergio Sarmiento.“Cuando estábamos en el programa, Ricardo me decía ‘a ver, párate a bailar, date una vuelta, tú tan guapa’. Yo cada vez me ponía más nerviosa. Ya habían pasado dos años de la última entrevista”.“Después de la entrevista, me agarraba del brazo, se acercaba más. Me platicaba cosas y me decía que le mandara saludos a mi papá. Estaba muy incómoda”, contó.Anteriormente, Aristegui transmitió entrevistas a Karla Souza, Paola Núñez y Stephanie Sigman donde revelaron acoso y abuso sexual.Niño de Rivera apoyó a las actrices en sus denuncias y dijo que "cualquier movimiento que trate de destapar un hábito social que tiene que cambiar por el bien de todos, es un movimiento al que me voy a unir".