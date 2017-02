Miguel Bosé considera que México tiene todo para salir adelante

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Firme en sus opiniones, Miguel Bosé pide a los mexicanos quitarse el miedo y dejar de voltear a Estados Unidos, porque aseguró, México tiene todo para salir adelante de esta crisis que está pasando, sin dejar de lado su crítica a las acciones del actual presidente de EU, Donald Trump.



“A mí me da risa cuando Trump dice 'vamos a generar 24 millones de puestos de trabajo', yo le contestaría '¿sabe usted qué nacionalidad van a tener 15 millones de ellos?', van a ser mexicanos porque no hay nadie de los americanos que quiera hacer determinados trabajos, pero por otra parte hay gente dispuesta a colaborar en construir un país, y más como EU que es un país de puro inmigrante ¿o Trump es descendiente comanche? No con ese desteñido, no me da la sensación. Él es un inmigrante y como tal debería tener un poco más de consideración”.



Bosé aseguró que México debe mirar al resto de Latinoamérica, Asia y Europa para dejar de depender económicamente de EU, pero sobre todo que vea hacía su interior y lo que tiene, porque nadie se quiere ir de su país.



“Falta autoestima, hay que darles la dignidad y los medios, y ellos nos van a proveer de los recursos para que podamos sustentar una sociedad, pero sobre todo para que no se tengan que ir porque al final acaban mal, porque huir de la pobreza es ir hacia la miseria, la anímica y espiritual. Yo no quiero un mundo de muros”.



Explicó que lo dicho durante el concierto del domingo, justo cuando iba a interpretar Nada particular e hizo referencia al presidente republicano, fue algo necesario, solidario y pacífico.



"Aprovechando el MTV cambié los arreglos y la arranco con más rabia, antes era muy esperanzador todo, ahora no porque pareciera que ahora estamos negando el derecho a la acogida a las personas cuya vida corre riesgo en su país de origen”.



Antes de continuar con su gira "Estaré" por México, Miguel Bosé hizo una nueva parada en la Ciudad de México para recibir un Disco de Oro y otro de Platino por la las altas ventas de su álbum MTV Unplugged, el cual grabó el año pasado.



“Eso quiere decir que la gente conecta con lo que haces, cuando escribes una canción ¿qué deseas? Que la gente se haga de ella y la haga suya. Al final es un privilegio llegar a estas alturas y que sientas que eres parte de la cesta diaria de la gente, ahí con los huevos, el pan y la leche”.



Respecto a su actuación del domingo pasado en el Zócalo, donde reunió a 110 mil personas, Bosé confesó que si hubiera visto antes la foto panorámica del concierto que salió en muchos diarios, no hubiera salido al escenario, "era impresionante, obviamente eso cuenta mucho porque es otro público al del Auditorio, es uno de los honores más grandes que se puede recibir, además fue un arranque de gira al que yo no estoy acostumbrado por mucha experiencia que tengo, siempre hay mucha responsabilidad y titubeo, los espectáculos comienzan en provincia y después al DF, aquí a fuerza tres Auditorios y un Zócalo. Cuando llegue al hotel dije, si ya pude con esto que me echen lo que sea".