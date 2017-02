Isabel Pantoja pide respeto a jueces de Viña del Mar

VIÑA DEL MAR, Chile(SUN)

No todo fue amable en el show de Isabel Pantoja en Viña del Mar, ya que de pronto se tornó a las primeras filas de la Quinta Vergara en donde se encontraban sentados los jueces. Aunque no dijo nombres, les pidió respeto para escucharla, lo que inmediatamente generó el júbilo de todos y una gran polémica. Los medios señalaron que se trataba del mexicano Mario Domm, líder de Camila, y María Encarnación.



"Hay muchos sitios para hablar, no la primera fila y a un artista sea quien sea hay que respetarla y los amores vienen un poquito más tarde y las risas y los móviles y todo lo demás. Para todo hay tiempo y hay que sonreír", indicó.



También se dio cuenta que en medio de ellos había una chica a la que conocía, la cantante y actriz argentina Lali Espósito, a quien aprovechó para saludar. "Hizo de monja maravillosa, soy gran admiradora tuya y te respeto. Hiciste una telenovela íntegra, me encantó el final y por fin vi uno. Un fuerte aplauso para ella y para tus compañeros que por lo menos están intentando escuchar, les guste o no".



Pero la molestia no terminó ahí, pues siguió con su discurso.



"Mientras yo esté cantando pido a nombre de todos los artistas que tengan un poquito de respeto. Esta canción que voy a cantar es mi vida y si mi vida no la vais a tomar en serio, entonces mejor no la canto".



Una noche más que emotiva fue la que vivió. El llanto en más de una ocasión y el recuerdo a Juan Gabriel la invadieron cuando hizo historia en el festival Viña del Mar, pues además de las tradicionales gaviotas de oro y de plata se le otorgó por primera vez la de platino, que originalmente estaba pensada darse a “El Divo de Juárez” como reconocimiento a su trayectoria, a quien se homenajeó en la noche que terminó al grito de: "Arriba Juan Gabriel, te amamos".