¡'Vale la pena' verlos en el Carnaval!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Este 2017, Sonora se escuchará al ritmo de Banda El Recodo, pues mientras sigue cosechando los éxitos de su carrera musical, se prepara para divertirse a lo grande en este sábado 25 de febrero a las 23:00 horas en el Foro "El Pescador" del Carnaval de Guaymas, a la vez que calienta motores para la presentación que tendrá el próximo 30 de abril en el Palenque de la Expo Gan Sonora 2017.



"Aunque no lo crean, estamos muy emocionados porque Sonora es una plaza a la que Banda El Recodo le tiene mucho cariño. No sé porqué habíamos estado un poquito lejos de ustedes pero gracias a Dios, de nueva cuenta, vuelven a poner los ojos en nosotros. Nos encanta que estaremos en el Palenque de Hermosillo y también en el Carnaval de Guaymas", dijo Carlos "Charly" Pérez López, uno de los vocalistas de Banda El Recodo, en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"Vamos a llevarles un repertorio completamente nuevo, con toda la música de Banda El Recodo y con todos los éxitos que el público ha puesto en los primeros lugares. Tendremos algunos de los temas más nuevos que no hemos podido presentarles, además de un atractivo visual de Banda El Recodo con nuestro nuevo show de luces, pirotecnia y un buen equipo de sonido. Además nosotros estaremos bailando, divirtiéndonos y subiendo muchachas al escenario para tomarse fotografías y cantar con nosotros. Va a estar muy padre y ojalá que todos se queden con un buen sabor de boca", continuó.



¡Ya casi está el disco nuevo!



Después del rotundo éxito que tuvo su disco de música instrumental "Raíces", por el cual estuvieron nominados a los Premios Grammy 2017 como "Mejor álbum regional mexicano", ahora la agrupación ya está preparando su nueva producción discográfica de la cual se desprende su más reciente sencillo "Vale la pena".



"Estamos preparando un disco de canciones inéditas. No puedo adelantar mucho sobre el disco porque no sabemos qué va a pasar con él. Sólo tenemos cuatro temas grabados y aún no sabemos si vamos a complementarlo con temas instrumentales o más canciones cantadas, pero de que se está cocinando este nuevo material, ya lo andamos maquilando", finalizó.