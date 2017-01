De pie para Arturo Márquez

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No una, sino dos ovaciones de pie fueron las que recibió Arturo Márquez durante su "Noche de Laureados" que presentó en la Gala del Palacio Municipal de Álamos la noche del sábado 21 de enero en el marco del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017.Entre danzones, congas, piezas instrumentales y más, el afamado compositor alamense sorprendió a su audiencia con la sorpresiva presentación de nuevos arreglos para la pieza "Las barcas de Guaymas", que estrenó en compañía de la Orquesta Filarmónica de Sonora que musicalizó todo el concierto."Estoy muy honrado. A mí ya me laurearon hace unos años, ya recibí la medalla. Tuve la invitación para hacer un concierto yo dirigiendo la orquesta lo cual fue un momento muy especial porque fue la primera vez que dirigí en mi pueblo, con mi música y en el lugar donde tuve mi primera presentación a los 6 años bailando", dijo Arturo Márquez en exclusiva para EL IMPARCIAL.El cantante que por poco más de una hora y 15 minutos deleitó al público con algunas de sus composiciones, relató acerca del proceso creativo de éstas, donde se influenció por las problemáticas sociales y el sentir del momento que vivía en aquel entonces. "El proceso es muy variado, de un compositor a un artista que tiene tantos caminos, como todo. Tiene que ver siempre con la inquietud que tiene en ese momento, la preocupación, la felicidad, la tristeza, con cualquier cosa que tenga que ver con ese momento. La curiosidad histórica, social, estética, tiene que ver con muchas cosas y el resultado de esta nueva obra tiene que ver con cómo se juntan todas estas cosas", agregó."Lo hago de una manera más global. Por ejemplo, con Malala fue por la educación que es esencial y especialmente urgente en todos lados, en especial en México. El tema del gasolinazo se olvida, se hace a un lado, se les quiere dar prioridad a otra cosa como si no fuera importante. Un pueblo que no tiene educación es muy manipulable y nuestro peor enemigo es la ignorancia", expresó.