Filtran fotos íntimas de Kate del Castillo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Kate del Castillo se convirtió en una víctima de los hackers, pues se ltraron en Internet varias fotografías íntimas de la actriz.



En las intantáneas, la protagonista de "La Reina del Sur" aparece en lencería, topless y desnuda; hasta el momento Kate no se ha pronunciado al respecto.



Hace dos días, la conductora Monserrat Oliver se pronunció sobre la filtración de unas instantáneas íntimas en las que aparece con su novia Yaya Kosikova.



"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales.



Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género", escribió Oliver.



La conductora lamentó que después de 30 años de carrera "intachable" y labor altruista, ahora sólo se quiera mirar su intimidad.