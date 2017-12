Hoffman, de seducido a acosador

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hace medio siglo, un entonces desconocido Dustin Hoffman era el rebelde e indeciso Benjamin Braddock, joven que tras salir de la universidad tenía nulas aspiraciones a futuro, al mismo tiempo que se veía seducido por una mujer mayor y casada, la señora Robinson.



Tras la aventura de Braddock con Robinson —quien era amiga de los padres de Benjamin— éste aparentemente se enamoraría de la hija de Robinson, situación que la mujer madura no permitiría.



Este 22 de diciembre se cumplen 50 años desde que la obra clave en la carrera del director Mike Nichols lanzó a la fama a Hoffman, quien a sus 80 años pasó de ser el seducido en la pantalla grande a el hombre que presuntamente durante años sedujo y acosó a diversas mujeres, quienes actualmente lo califican como un abusador y depredador sexual.



Para muchos, el filme es una comedia romántica sobre tomar riesgos al buscar el amor, pero para Nichols la cinta es más una comedia satírica acerca de saber tomar las decisiones que afectarán el futuro.



Cuando el personaje de Hoffman tiene sus primeros acercamientos con la señora Robinson, el joven le dice a la mujer: "¿Está intentando seducirme, Mrs. Robinson?", frase que ha pasado a la posteridad por la manera en la que ambos personajes coquetean.



Sin embargo, ese mismo coqueteo no existió para las mujeres que dicen haber sido abusadas por Dustin, quien en el filme de 1967 personificaba la pérdida de la inocencia junto a una experta mujer, quien es interpretada por Anne Bancroft, madre de su novia (Katherine Ross).



Ahora, según sus acusantes, es él quien les quitó la inocencia a varias de ellas cuando eran jóvenes.



En una reciente entrevista con la NBC, tres mujeres eligieron dejar su miedo atrás y contar lo que ellas llaman su verdad.



Dos de las acusadoras contaron que cuando se dio el abuso ellas eran menores de edad. Cori Thomas tenía 16 años cuando dijo que fue acosada por Hoffman.



"Él salió del baño tapado con una toalla y, poco después, se la quitó. Me quedé congelada. Nunca antes había visto a un hombre desnudo", comentó Thomas.



Kathryn Rossetter, que protagonizó la obra de teatro "Muerte de un viajante" junto a Hoffman en 1984, señaló que el actor la manoseó en más de una ocasión durante los meses que la puesta estuvo en Broadway.



"La gente te pregunta cómo era trabajar con Dustin. Y yo contaba sólo la mitad, sólo la parte del trabajo. En ese sentido se lo debo todo, aprendí mucho con él. Y no contaba la otra parte. Siempre tenía un nudo en el estómago acerca de la verdad, que es que en realidad era un abusador y un machito", explicó Rossetter.



Para críticos como Peter Travers de Rolling Stones, "El graduado" es un filme con una calidad patente que seguirá dejando huella, algo que quizá no pasará con la reputación de Dustin Hoffman, quien en los próximos meses tendrá que defenderse de las acusaciones que se ciernen sobre él.