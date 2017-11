Plummer planea trabajar hasta el final

NUEVA YORK, EU(AP )

A los 87 años Christopher Plummer no solo está trabajando, está muy ocupado.



Tiene cinco películas por estrenar, incluyendo una historia original de "A Christmas Carol" (“Canción de Navidad”) titulada "The Man Who Invented Christmas" (“El hombre que inventó la Navidad”). Y planea trabajar hasta el final, literalmente.



"Amo mi trabajo. Amo lo que hago. Y lo lamento por una mayoría de personas a las que no les gusta su trabajo y están ansiosos por jubilarse, lo que por supuesto es la muerte. Yo nunca me retiraré.

Espero caer muerto en el escenario. Eso es en verdad lo que quiero hacer".



Plummer, quien interpreta a Ebenezer Scrooge en la película, recientemente presentó una exhibición de Charles Dickens en la Biblioteca Pierpont Morgan en Nueva York. El actor relató que la obra de Dickens, especialmente "A Christmas Carol", fue gran parte de su vida mientras crecía.



"Toda mi familia ha crecido con Scrooge, y algunos de hecho vieron a Dickens dar clases y contar cuentos. Así que uno daba por sentado que era parte de la alegría de Navidad", dijo Plummer.



Plummer también ha comenzado a filmar escenas para la próxima película de Ridley Scott, "All the Money in the World", en reemplazo de Kevin Spacey como el millonario J. Paul Getty. Spacey fue retirado del filme tras una serie de acusaciones de acoso sexual.



Plummer dice que ha logrado mantener su vigor gracias a su esposa.

"Tengo una muy buena chef como esposa. Ella sabe cocinar comida balanceada de maravilla. Es una verdadera artista en ese sentido, y esa es una buena razón", expresó.

___