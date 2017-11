CBS despide a Charlie Rose por acoso

NUEVA YORK, EU(Agencias)

CBS terminó definitivamente su relación laboral con el presentador Charlie Rose, luego de que ocho mujeres lo acusaran de acoso sexual, informó el periodista John Koblin.



Koblin compartió en Twitter el comunicado de la empresa, publicado un día después de que suspendiera los programas del presentador.



“Hace poco tiempo hemos terminado la relación laboral de Charlie Rose con CBS News, lo cual es efectivo inmediatamente. Esto después de las revelaciones de extremadamente inquietante e intolerable conducta que se ha dicho tuvo alrededor de su programa en PBS.



“A pesar de las importantes contribuciones periodísticas a nuestra división de noticias, no hay nada absolutamente más importante, en esta o en cualquier otra organización, que asegurar la seguridad, ofrecer un lugar de trabajo profesional, en un ambiente de apoyo, donde la gente pueda sentir que puede hacer su mejor trabajo.

Nosotros necesitamos un lugar así”, se lee en el boletín.

La empresa informó que, pese a que en el pasado el acoso no ha tenido repercusiones, consideran que ahora su credibilidad está en juego y por ello despiden a Rose.



“He oído a menudo que las cosas solían ser diferentes. Y no hay una manera posible de hacer lo correcto en el pasado. Pero que una vez haya sido aceptado no significa que siempre será aceptable.



“CBS News ha reportado extraordinarias revelaciones de otras compañías de medios en este último año. Nuestra credibilidad en esos informes requiere credibilidad manejando nuestros estándares básicos de conducta. Es por eso que tomamos estas acciones”, explica.