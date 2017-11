Yuridia a 'primera fila'

TIJUANA, Baja California(GH)

“Es muy emocionante ver que mi mamá sigue cantando y sigue encontrando la ilusión en la música, soy producto de personas que aman la música”, dijo la cantante Yuridia.



La originaria de Hermosillo, Sonora, destacó en entrevista telefónica que ver a sus padres, Olimpia y Genaro, compartir en redes sociales lo que a ella la mantiene en el escenario es muy reconfortante.



“Yo veo que se divierten muchísimo y eso me emociona mucho, y me da mucho orgullo que no se hayan quedado con el gusanito”, sostuvo.

Y eso es parte de su carrera, el sostenerse y seguir amando la música que este 2017 le permitió por primera vez realizar un disco y DVD tributo a su carrera: “Primera fila”.



De la mano de SONY Music, la intérprete de “Ya te olvidé” extrajo de seis discos 17 temas que conforman este material discográfico, que verá la luz por completo el viernes 24 de noviembre.



“Nunca me imaginé que grabaría un disco completamente en vivo y toda la cosa, estoy muy emocionada con eso, por haber trabajado con Malú, cantante española, Pepe Aguilar y Audrix Niy”, destacó.



Si bien solo tuvo tres invitados, Yuridia vivió una catarsis en este material al incluir, también, un minidocumental dirigido por ella, donde recordó sus inicios.



“El concierto como tal me hizo recordar sí, cosas muy bonitas, pero hay un documental que fue mi catarsis, donde hablo de cómo comenzó todo hasta llegar a este momento de mi vida”, recordó.



Reconoce que la joven tímida que se dio a conocer doce años atrás sigue en parte muy presente antes de subir al escenario.



“Sí me dicen que soy completamente diferente, más bien es como un mecanismo de defensa, y cuando me subo al escenario no tengo otro remedio que convertirme en otra persona”, sostuvo.



Agregó que la selección de temas fue divertida, sobre todo el haber escuchado su voz en los primeros discos, de la que ahora percibe una madurez.