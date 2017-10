El sismo afectó a 50 rodajes; las pérdidas son millonarias

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

LCI, la aseguradora más importante en México en este ramo, informa que incluso hubo actores accidentados. El monto total aún no se ha calculado La industria aseguradora no se ha planteado cambiar sus esquemas.



Más de 50 producciones audiovisuales fueron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre en la Ciudad de México y, aunque sin

cifra aproximada, sí representan una pérdida por millones de dólares.



Eduardo Carrillo, presidente CEO de la aseguradora mexicana LCI, responsable de varios de los proyectos, informó que incluso actores (de los cuales se reserva el nombre por contrato de condencialidad),

salieron levemente lesionados.



“Tenemos interrupciones por temas del sismo que imposibilitó continuar la producción porque se dañó un set o el equipo, o hubo

accidentandos; hay actores y actrices que al momento de salir de la locación por el terremoto se accidentaron, se lastimaron tobillos y al no tenerlos para lmar, se interrumpe el proyecto. “Tenemos que las locaciones donde iban a continuar no existen, entonces tiene que

interrumpir para buscar nuevas, tenemos más de 50 proyectos, cuatro películas, 14 series, que se estaban produciendo de manera

simultánea”, dijo Carrillo.



Subrayó que se está en el proceso de recabar números, pues por ahora ni los productores saben el tamaño de las pérdidas. “Hay estimaciones pero de que es de millones, es seguro, es una pérdida cuantiosa de varios millones de dólares”.



LCI es una compañía fundada hace 53 años con el fin de asegurar a las producciones hechas en México, ante cualquier eventualidad.

Contabiliza 160 mil proyectos (incluyendo anuncios comerciales) en su currícula. Entre ellos están Titanic, de James Cameron; Spectre de James Bond y Silence, de Martin Scorsese, producido por el mexicano Gastón Pavlovich.