Mark Wahlberg es el actor mejor pagado según Forbes

NUEVA YORK(AP )

Mark Wahlberg desplazó a Dwayne Johnson y se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood el último año, con un ingreso de 68 millones de dólares según la revista Forbes.



El actor de "Transformers: The Last Knight", que en sus años de rapero era conocido como Marky Mark, superó al astro de "Baywatch", que devengó 65 millones de dólares, y a Vin Diesel de "The Fate of the Furious", también con Johnson, que ganó 54,5 millones.



Completan los cinco primeros puestos de la lista Adam Sandler, que gracias a un acuerdo con Netflix devengó 50,5 millones de dólares, y Jackie Chan, con 49 millones.



Los 10 actores mejor pagados acumularon en conjunto 488,5 millones de dólares, casi tres veces más que el total combinado de las 10 actrices mejor pagadas, que fue de 172,5 millones.



Todos los datos son del periodo entre el 1 de junio del 2016 y el 1 de junio del 2017, antes de cuotas e impuestos.



A continuación la lista completa de los 10 actores mejor pagados, publicada el martes por Forbes:



1. Mark Wahlberg, 68 millones de dólares

2. Dwayne Johnson, 65 millones

3. Vin Diesel, 54,5 millones

4. Adam Sandler, 50,5 millones

5. Jackie Chan, 49 millones

6. Robert Downey Jr., 48 millones

7. Tom Cruise, 43 millones

8. Shah Rukh Khan, 38 millones

9. Salman Khan, 37 millones

10. Akshay Kumar, 35,5 millones