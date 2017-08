"Imposible negarte", dice vocalista de Banda MS sobre narcos

CIUDAD DE MÉXICO(sun)

Oswaldo Silvas, uno de los vocalistas de la Banda MS, señaló que para las agrupaciones es imposible negarse si algún narcotraficante los contrata.En entrevista para "Suelta la Sopa", Silvas recordó los inicios de la banda y cuando le preguntaron si habrían trabajado para algún narco, respondió:"Lo más seguro que sí. En un tiempo ese asunto (drogas) estuvo muy grueso. Eran gente a la que, para empezar, no podía decirle que no, es imposible negarte. Yo quisiera que a cualquier persona que piense así le dijeran, con una pistola en la cabeza, '¿vas a venir a trabajarme acá?'... Yo quisiera que ellos me dijeran si (dirían) 'no, no voy'".Silvas también se refirió a la situación que enfrenta Julión Álvarez, quien fue vocalista de Banda MS, por sus supuestos vínculos con un narcotraficante.Comentó que es "lamentable" lo que está pasando, pero confía en que podrá resolverse el tema.