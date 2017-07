Chester Bennington se suicidó: Autoridades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Chester Bennington, cantante de Linkin Park, se ahorcó en su casa de California pero no dejó una nota de suicidio, dijo este viernes la oficina del forense del condado de Los Ángeles.Bennington, de 41 años, fue hallado muerto el jueves en su casa de Palos Verdes, cerca de Los Ángeles, una semana antes de que la banda de rock alternativo originaria de California comenzara una gira.“Se le halló colgado en su dormitorio. No se encontró una nota”, explicó el portavoz del forense, Ed Winter. Añadió que había una botella abierta de una bebida alcohólica en la habitación, pero no se hallaron drogas.Bennington tenía un historial de abuso de alcohol y drogas.